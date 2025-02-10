إيلون ماسك: لا أخطط لشراء تيك توك

قال مالك إكس، إيلون ماسك، أنه لم يعرض شراء تطبيق تيك توك.وقال ماسك في 28 يناير (كانون الثاني) متحدثاً عن بُعد خلال حدث في ألمانيا، نشر منظموه مقطع فيديو له السبت: “لم أقدم عرضاً لشراء تيك توك. ولا أعرف حتى ماذا سأفعل إذا كان لدي تيك توك”.

وسبق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن أبدى انفتاحه على فكرة شراء ماسك تطبيق تيك توك الذي تملكه الصين، لإبقائه مفتوحا في الولايات المتحدة.ويخضع تطبيق تيك توك للقانون الأمريكي الذي يلزمه بقطع العلاقات مع مالكته الصينية بايت دانس، لتفادي الحظر في الولايات المتحدة.

وبرر المسؤولون الأمريكيون ذلك بالحاجة إلى منع السلطات الصينية من الوصول إلى بيانات المستخدمين الأمريكيين أو التلاعب بالرأي العام في الولايات المتحدة.

وأعطى ترامب تيك توك مهلة حتى أبريل (نيسان) لبيع عملياته في الولايات المتحدة.

وخلال مداخلته في أواخر يناير (كانون الثاني) أشار ماسك إلى أنه لا يستخدم التطبيق وأنه عادة ما يبني شركات من “الصفر” بدل شرائها.

وأضاف أن استحواذه على تويتر الذي تحول إلى إكس مقابل 44 مليار دولار في 2022 يشكّل استثناءً، وأن الهدف كان “الحفاظ على حرية التعبير”.

جريدة المدينة