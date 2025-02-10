«الجيوش ليست للهيمنة على الدول الأخرى».. بابا الفاتيكان!

قال البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، الأحد، إن القوات المسلحة يجب أن يكون دورها محصورا في «الدفاع الشرعي» وليس «الهيمنة» على دولة أخرى، وفقا لوكالة «فرانس برس».

وأضاف بابا الفاتيكان، خلال ترؤسه قداسا في الهواء الطلق، أن «هذه الخدمة العسكرية يجب أن تمارَس فقط للدفاع الشرعي عن النفس، ولا أبدا لفرض الهيمنة على دول أخرى، وذلك بشكل دائم في احترام للاتفاقيات الدولية المتعلقة بالنزاعات».

وخاطب العسكريين الذين حضروا القداس المخصص لعناصر القوات المسلحة، في ساحة القديس بطرس، قائلا: «إن عليهم أن يعتبروا أنفسهم خداما لأمن الشعوب وحريتها».

وشدد «فرنسيس»، على ضرورة أن يسكت صوت السلاح في كل مكان وأن يتم الإصغاء إلى صرخة الشعوب المطالِبة بالسلام.

المصري اليوم