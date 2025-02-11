يهدد 22 دولة عربية.. أحمد موسى يحذر من المخطط الأمريكي الصهيوني

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن الوضع في المنطقة لا يبدو واعدًا، وأن هناك احتمالية لحدوث أي تطورات غير متوقعة، مؤكدًا أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، قد حصل على الضوء الأخضر من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لتنفيذ مشروعاته الإجرامية.

وخلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» على قناة صدى البلد، أضاف أحمد موسى أن ترامب سبق له أن أبدى رغبة في شراء قطاع غزة، وهو ما وصفه بالإشارة المقلقة لمستقبل سكان القطاع،وهذا يشير إلى أنه لا يوجد أمل حقيقي في إقامة دولة فلسطينية في الوقت الراهن.

وشدد موسى على أن المرحلة المقبلة ستكون صعبة في المنطقة، داعيًا الدول العربية إلى التعاون والتكاتف لمواجهة التحديات القادمة، مؤكدًا أن المخطط الأمريكي الإسرائيلي إذا لم يتم التصدي له بشكل جماعي من الدول العربية، فإن جميع العرب سيكونون في خطر، مشيرًا إلى أن هذا المخطط يستهدف المنطقة بالكامل، بما في ذلك إيران.

وانتقد موسى تصريحات ترامب التي وصفها بأنها لا تعكس منصب رئيس دولة عظمى، بل تشبه تصريحات مطور عقاري، مشيرًا إلى أن الفلسطينيين الذين قد يغادرون قطاع غزة لن يكونوا قادرين على العودة إليها بعد تطويرها وفقا لتصريحات دونالد ترامب.

وفي ذات السياق، لفت موسى إلى أن ما يحدث حاليًا سيؤثر سلبًا على جميع الدول العربية، محذرًا من أن المنطقة ستتعرض لتدمير شامل في حال استمرار هذه السياسات، كما أن ترامب قد تراجع عن وعوده التي أطلقها قبل فوزه في الانتخابات الأمريكية الأخيرة.

وفي هجوم مباشر على ترامب ونتنياهو، أضاف موسى أن الرئيس الأمريكي يسعى إلى تحقيق أمن إسرائيل دون اكتراث بمصير 22 دولة عربية، مذكّرًا بأن إسرائيل لن تكون آمنة إذا اقتربت من تهديد أمن الدول العربية.

كما أكد موسى أن الأرض الفلسطينية ستظل ملكًا للشعب الفلسطيني، مهما حاول ترامب ونتنياهو تغيير الواقع، مشددًا على أن العالم أجمع يرفض المخططات الأمريكية بشأن قطاع غزة.

صدى البلد