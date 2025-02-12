رئيسة صندوق النقد الدولي: تأثير الذكاء الاصطناعي على سوق العمل يشبه “التسونامي”

أفادت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، بأن إدخال الذكاء الاصطناعي سيكون له “تأثير تسونامي”على سوق العمل.

وقالت جورجيفا خلال القمة العالمية للحكومات في دبي: “في الاقتصادات المتقدمة، 60% من الوظائف وخلال فترة زمينة قصيرة، إما ستصبح أقوى وأكثر كفاءة، أو سوف تتحول، أو تختفي”.

وأوضحت أن هذا يعني أن البلدان الفقيرة محرومة من “معزز قوي للإنتاج” الذي يكون على شكل الذكاء الاصطناعي.

وانطلقت، الثلاثاء، فعاليات أعمال القمة العالمية للحكومات في إمارة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة، بمشاركة أكثر من 30 رئيس دولة وحكومة، و140 حكومة.

وتركّز القمة على التعاون الدولي ومواجهة التحديات واستكشاف الفرص في ظل التطورات التكنولوجية والرقمية.

وكالة سبوتنيك