وزير الدفاع المصري يطالب القوات المسلحة بالحفاظ على أعلى جاهزية

طالب الفريق أول عبد المجيد صقر، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي المصري، رجال الجيش الثالث الميداني بالحفاظ على أعلى درجات الجاهزية القتالية، لضمان قدرة القوات المسلحة على تنفيذ مهامها تحت مختلف الظروف.

جاء ذلك خلال حضوره المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوي للجيش الثالث الميداني، والذي استمر عدة أيام ضمن خطة التدريب القتالي، بحضور الفريق أحمد خليفة، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وعدد من القادة.

البيان