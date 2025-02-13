قبل كم يوم كتبت بوست عن هذا الرجل … فضج الناس وهاج المتلزفين

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ما كلفت نفسي بالشرح والتوضيح لأن هذا الرجل لا يحتاج شرحا ولا توضيحا .. وحينها لم نكن نملك من الزمن ما يكفي للتوضيح

فالمليشا تشهد بما فعلت القيادة الجوالة

وتأثير العطا علي سير العمليات في امدرمان وبحري

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هو واخرين ممن لا يعرفهم أحد في غرف القيادة والسيطرة ووضع الخطط والتكتيك والتدريب والتأهيل

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والله يا العطا ده ما شغل كاسات ولا ونسات … لكن انجاز حقيقي يدرس في المدارس العسكرية .. والخطط الحربية

ياسر كاسات لأي جنجويد وفارات

عثمان ذوالنون