تكوين الميليشيا لحكومة في دارفور

وانشقاق القحاته بشق في هذه الحكومة وشق رافض لها ليس بالأمر المضحك و بالهين

القحاته ديل والله نبغضهم بغض لا يتصور،لكن ده لا يعني أن نتجاهل خطورتهم ومكرهم و هم ناس في غاية الدناءة يعني تتوقع منهم كل شيء

فالناس تعمل حسابها وتنتبه ولازم يكون عندنا الوعي الكافي و الدور كمان الفعال على أرض الواقع

كلام انو القحاته تاني ما بجو وما عارف ساي من غير عمل منا ببقى كلام عاطفي فقط لا غير

قبل كده قلنا الناس ديل مستحيل يحكمو، وحكمو وغيرو ما غيرو و لمن شالوهم دخلو البلد دي في حرب لا تبقي ولا تذر،وهك عندهم القدرة على الدخول في أي شراكات مع أي جماعات عسكرية كانت أو سياسية في سبيل تحقيق عمالتهم وخستهم ،والعالم الإقليمي والدولي لللأسف ساندهم وداعمهم دعم مطلق غير مشروط

فالناس ما تنوم على الخط وتكون اتكالية لابد من مجابهة هؤلاء التقزميون بكل السبل

إعلاميا وسياسيا وعسكريا بجناحهم العسكري

نصر من الله وفتح قريب…

مصطفى ميرغني