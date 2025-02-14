سنجة تستعيد عدد من العربات وآليات النظافة المنهوبة من قبل مليشيا الدعم السريع

استعادت محلية سنجة آليات النظافة والعربات التى تم نهبها من قبل مليشيا الدعم السريع خلال فترة الحرب.

كما تم جمع عدد مقدر من الآليات والعربات والترلات وناقلة للحوم التابعة لمحلية سنجة بحالة جيدة بالاضافة الى عدد من عربات المواطنين.

وقال الضابط الإدارى محمد صالح يوسف مدير آلية جمع العربات المنهوبة في تصريح (لسونا) أن إستعادة هذه الآليات جاءت نتيجة للمتابعة اللصيقة و الرعاية الكريمة من قبل المدير التنفيذي لمحلية سنجة وأوضح أن هذه الخطوة تأتى فى إطار الجهود المبذولة من محلية سنجة لإسترداد معدات النظافة وإصحاح البيئة والمركبات المسروقة والمركونة فى القرى والولايات المجاورة وذلك لإجراء المعالجات فى الوضع الراهن.

مؤكدا أن محلية سنجة ستظهر خلال شهر واحد فى الأثر الذى ستحدثه هذه الآليات فى الآداء الفعلي فى نقل النفايات وقال أن هذا البرنامج سيتحول الى برنامج عمل خارطة طريق لإصلاح أوضاع مشروع النظافة.