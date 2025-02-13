ترمب: سألتقي بوتين في السعودية

كشف الرئيس الأميركي دونالد ترمب أنه سيلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في المملكة العربية السعودية على الأرجح، في وقت ليس ببعيد.

ترمب كان يتحدث إلى الصحافيين في المكتب البيضاوي في البيت الأبيض، بحسب بلومبرغ.

تصريح ترمب جاء بعد اتصال هاتفي مع بوتين يوم الأربعاء، حيث اتفقا خلاله على بدء مفاوضات وقف الحرب في أوكرانيا “على الفور”، كما أعلن ترمب على منصته “تروث سوشيال”.

قال ترمب، الذي وصف الاتصال بـ”المثمر للغاية”، إنه بحث مع بوتين مواضيع “أوكرانيا والشرق الأوسط، والطاقة، والذكاء الاصطناعي، وقوة الدولار، ومواضيع أخرى مختلفة”.

وأشار الرئيس الأميركي إلى أنه اتفق مع نظيره الروسي على “وقف ملايين الوفيات التي تحدث في الحرب الروسية-الأوكرانية”، والعمل معاً “بشكل وثيق”، بما يشمل تبادل الزيارات.

وتابع: “لقد اتفقنا أيضاً على أن تبدأ فرقنا المعنية المفاوضات على الفور، وسنبدأ بالاتصال بالرئيس (الأوكراني فولوديمير) زيلينسكي، لإبلاغه بالمحادثة، وهو ما سأفعله الآن”.

كلف ترمب وزير الخارجية ماركو روبيو، ومدير وكالة الاستخبارات المركزية جون راتكليف، ومستشار الأمن القومي مايكل والتز، والسفير والمبعوث الخاص ستيف ويتكوف، بقيادة المفاوضات، حيث قال إنه يشعر “أنها ستتكلل بالنجاح”.

تنظيم لقاء شخصي

من جهته، ذكر المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف في بيان، أن “بوتين دعا ترمب لزيارة موسكو”، لافتاً إلى أن الجانبين “اتفقا في محادثة هاتفية على تنظيم لقاء شخصي”.

وأضاف بيسكوف للصحافيين، أن “الاتصال الهاتفي كان طويلاً جداً، إذ استغرق ما يقرب من ساعة ونصف. وناقش الرئيسان القضايا المتعلقة بتبادل المواطنين الروس والأميركيين”.

وأشار إلى أن “رئيس الولايات المتحدة أكد أنه سيفي بجميع الاتفاقات التي تم التوصل إليها”، مضيفاً: “بوتين وترمب ناقشا الوضع في أوكرانيا، وأكد بوتين لترمب ضرورة إزالة الأسباب الجذرية للصراع في أوكرانيا”.

ووفقاً للكرملين، بحث الجانبان “مواضيع تسوية الشرق الأوسط”، و”البرنامج النووي الإيراني”، وكذلك “العلاقات الثنائية الروسية الأميركية في المجال الاقتصادي”.

الشرق