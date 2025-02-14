غلطة «جوارديولا»

فاجأ الإسبانى بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتى الإنجليزى الجميع وأبعد الفرعون عمر مرموش عن التشكيلة الأساسية للسيتزن فى مواجهة العملاق الإسبانى ريال مدريد فكانت الهزيمة المدوية بثلاثية مقابل هدفين.

وخسر فريق جوارديولا على أرضه بملعب الاتحاد وبسيناريو درامى أمام عملاق عاصمة الثيران بثلاثية مقابل هدفين فى لقاء الذهاب من الملحق المؤهل لثمن نهائى بطولة دوري أبطال أوروبا.

وسيتواجه العملاقين مجددا فى مباراة الإياب الأربعاء المقبل على ملعب ريال مدريد سانتياجو برنابيو، والتي ستحسم المتأهل منهما إلى دور 16 مع أفضلية كبيرة للملكي.

الغريب أن بيب جوارديولا عاد لممارسة هوايته بالفلسفة «الزائدة »إذ أجلس مرموش إلى جواره على مقاعد البدلاء حتى الدقائق الأخيرة ليشركه ولكن دون جدوي.

غياب مرموش أثر سلبا على فاعلية فريقه الهجومية حيث تظهر إحصائيات اللقاء التفوق الكاسح لريال مدريد فى تهديد المرمى إذ سدد لاعبوه 20 مرة على مرمى السيتى مقابل 11فقط للاعبى السيتزن.

جدير بالذكر أن عمر مرموش حل بديلًا فى الدقيقة 84 على حساب سافينو، وكان وقتها فريقه متقدمًا بهدفين لهدف، ولكن لسوء حظ الفرعون وفريقه نجح ريال مدريد بتسجيل هدفين متأخرين ليقلب الطاولة بفوز مثير.

خلال الدقائق القليلة التي لعبها مرموش لم يلمس اللاعب الكرة سوى 3 مرات فقط، ولم تكن له أى محاولات على المرمى.

هذا وفسر مدرب مانشستر سيتى سبب قراره بعدم إشراك مرموش بالتشكيلة الأساسية مؤكدا أنه فضل الاعتماد على جاك جريليتش، حيث لعب الأخير إلى جانب سافينيو وإيرلينج هالاند فى خط الهجوم.

وقال جوارديولا بعد المباراة: هناك لاعبون يقدمون لك شيئا فى مباريات معينة، مشددا على أن قراره جاء بعد مراقبة التدريبات وتقييم الأداء فى الفترة التي سبقت المباراة.

كان مرموش انتقل إلى مانشستر سيتى خلال الميركاتو الشتوى قادما من آينتراخت فرانكفورت الألمانى فى صفقة بلغت قيمتها قرابة 75 مليون يورو.

بوابة روز اليوسف