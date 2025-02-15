في رسالة عيد الحب.. البيت الأبيض ينشر تهديدا للمهاجرين غير الشرعيين

حملت رسالة عيد الحب التي أرسلها البيت الأبيض، الجمعة، تهديدا للمهاجرين المحتملين الذين يفكرون في التوجه إلى الولايات المتحدة من دون التأشيرات والأوراق المطلوبة.

وكُتب على البطاقة الوردية التي نشرها الحساب الرسمي للبيت الأبيض على وسائل التواصل الاجتماعي “الورد أحمر والبنفسج أزرق. تعال إلى هنا بشكل غير قانوني وسنقوم بترحيلك”.

وتم تزيين الصورة بقلوب وبصورتي الرئيس دونالد ترامب ورئيس الوكالة المكلّفة الإشراف على الحدود الأميركية توم هومان وهما عابسان.

و لم ينشر ترامب بعد تمنياته لزوجته ميلانيا بعيد حب سعيد بعد.

وندد البابا فرنسيس هذا الأسبوع بنية ترامب ترحيل أعداد كبيرة من المهاجرين، معتبرا أن هذه السياسة تشكل “أزمة كبرى تمس بكرامتهم”.

وكان هومان رد على الحبر الأعظم، داعيا إياه الى “التركيز على الكنيسة الكاثوليكية وتركنا نهتم بحدودنا”.

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