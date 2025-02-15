مفهمتش منه ولا كلمة.. ترامب يحرج صحفي هندي بسبب لهجته

أحرج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، صحفيًا هنديًا، خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، يوم الخميس.

وخلال المؤتمر وجه صحفي هندي سؤالًا لترامب، ليطلب الرئيس الأمريكي من الصحفي أن يرفع صوته.

وعند إعادة السؤال قال ترامب، «لم أفهم أي كلمة يقولها»، وأضاف بعدها ترامب: «المشكلة في اللهجة، إنها صعبة علي».

واستقبل الرئيس الأميركي ناريندرا مودي في البيت الأبيض بعناق كبير مساء أمس الخميس، واصفا إياه بـ«صديق عظيم لي».

ليست المرة الأولى التي يلوم فيها ترامب لهجة المراسل

ومع ذلك، فهذه ليست المرة الأولى التي يتجنب فيها دونالد ترامب سؤالًا غير مريح من خلال مراوغة أحد المراسلين.

على سبيل المثال، خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأسبوع الماضي، رفض الرئيس ترامب سؤال أحد الصحفيين بالتعليق على لهجتها.

وسألت المراسلة الأفغانية نظيرة كريمي الرئيس الأمريكي: «هل لديك أي خطة لتغيير الوضع في أفغانستان؟ هل أنتم قادرون على التعرف على طالبان؟»

وقال ترامب، متجاهلًا سؤال كريمي: «لديك صوت جميل ولهجة جميلة. المشكلة الوحيدة هي أنني لا أستطيع أن أفهم كلمة تقولها. لكنني سأقول فقط هذا: حظًا سعيدًا، عش في سلام».

المصري اليوم