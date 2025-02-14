السعودية تعلن استعدادها لاستضافة قمة تجمع بين ترامب وبوتين

أعلنت المملكة العربية السعودية، استعداداها وترحيبها لاستضافة قمة تجمع بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأشادت الخارجية السعودية، في بيان لها اليوم، بالمكالمة الهاتفية التي جرت بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين قبل يومين، وما تم الإعلان عنه خلال المحادثة، من إمكانية عقد قمة تجمع الرئيسين في المملكة العربية السعودية.

وأكدت المملكة، وفق ما نشرته وكالة الأنباء السعودية اليوم، استمرارها في بذل الجهود لتحقيق سلام دائم بين روسيا وأوكرانيا، التي بدأت منذ اندلاع الأزمة الأوكرانية.

الشرق القطرية