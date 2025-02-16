علوم و تكنلوجيا
📌سام ألتمان: مستوى ذكاء نموذج الذكاء الاصطناعي يعتمد على حجم الموارد المستخدمة في تطويره.
قال الرئيس التنفيذي لشركة أوبن إيه آي سام ألتمان، يقول إن الذكاء الاصطناعي سيُستخدم بشكل متزايد مع استمرار انخفاض تكلفته.
مؤسس الشركة المنتجة لتشات جي بي تي يؤكد أن تكلفة استخدام مستوى معين من الذكاء الاصطناعي تنخفض بمعدل 10 أضعاف كل 12 شهراً، ومع انخفاض الأسعار يزداد الاستخدام بشكل كبير
إلى جانب التكلفة، ألتمان يقول إن مستوى ذكاء نموذج الذكاء الاصطناعي يعتمد على حجم الموارد المستخدمة في تطويره.
CNBC ARABIA