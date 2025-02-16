علوم و تكنلوجيا

📌سام ألتمان: مستوى ذكاء نموذج الذكاء الاصطناعي يعتمد على حجم الموارد المستخدمة في تطويره.

2025/02/16
Ai artificial
الذكاء الاصطناعي
قال الرئيس التنفيذي لشركة أوبن إيه آي سام ألتمان، يقول إن الذكاء الاصطناعي سيُستخدم بشكل متزايد مع استمرار انخفاض تكلفته.
📌مؤسس الشركة المنتجة لتشات جي بي تي يؤكد أن تكلفة استخدام مستوى معين من الذكاء الاصطناعي تنخفض بمعدل 10 أضعاف كل 12 شهراً، ومع انخفاض الأسعار يزداد الاستخدام بشكل كبير
📌إلى جانب التكلفة، ألتمان يقول إن مستوى ذكاء نموذج الذكاء الاصطناعي يعتمد على حجم الموارد المستخدمة في تطويره.
CNBC ARABIA

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