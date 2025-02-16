أردوغان يدعو ترامب للتراجع عن خطة تهجير الفلسطينيين: ستفاقم جراح المنطقة

جدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رفضه القاطع لخطة نظيره الأميركي دونالد ترامب الرامية للاستيلاء على قطاع غزة وتهجير الفلسطينيين منه، داعيا إلى ضرورة التراجع عن تلك الخطة.

ونقلت وكالة «الأناضول» التركية للأنباء عن أردوغان قوله بشأن خطة ترامب إنه «لا يمكن قبول التهجير، فذلك وحشية»، مضيفا أن «تصديق أكاذيب الصهاينة والعبث بأوضاع المنطقة لن يؤديا سوى إلى مفاقمة جراحها وهذا طريق خاطئ».

ولفت إلى أن الولايات المتحدة تجري «حسابات خاطئة» بشأن المنطقة، مؤكدا ضرورة عدم تجاهل الحقائق التاريخية للمنطقة.

وأضاف الرئيس التركي أن «الوضع في قطاع غزة في مرحلة حساسة ومعقدة للغاية»، لافتا إلى أن ما يشهده القطاع أثار ردود فعل كبيرة على صعيد القانون الدولي وحقوق الإنسان.

وشدد على ضرورة أن يكون البحث عن حل عادل للقضية الفلسطينية «دائما في المقدمة» وأن «النهج العادل مهم للغاية» بالنسبة لتركيا، لاسيما ما يتعلق بحماية الشعب الفلسطيني.

ووصف أردوغان خطة تهجير الفلسطينيين من غزة بأنها تتجاهل حقوق سكانها والفلسطينيين جميعا ولن تقبلها أي دولة إسلامية، مبينا أن «هذا النهج لا يسهم في تحقيق السلام المستدام على الأمد الطويل بل على العكس من ذلك يؤجج الصراعات».

وأكد أنه لمس خلال جولته الآسيوية التي اختتمها أمس الخميس «توافقا تاما» بشأن مواصلة دعم الفلسطينيين والعمل من أجل إقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة على أساس حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية مع ضمان وحدة أراضيها.

الأنباء الكويتية