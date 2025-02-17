خبير تقني يحذر: كل شيء متصل بالإنترنت قابل للاختراق

تلعب أدوات التكنولوجيا دورًا أساسيًا في حياتنا سواء بشكل مباشر خلال استخدام الأجهزة والهواتف الذكية، أو بشكل غير مباشر عبر الاستعانة ببعض التقنيات في العديد من المجالات سواء قطاع الطاقة أو الرياضة وغيرها، ورغم ذلك فإن فرص التعرض للاختراق لا تزال مطروحة، وهو ما أشار إليه الخبير التقني سعيد الدويغري.

ومع تطور التكنولوجيا، فإن هناك بعض الأدوات التي لجأ إليها المستخدمون لتعزيز حمايتهم مثل كاميرات المراقبة، ومن هنا حذر “الدويغري” منها، رغم أهميتها في حفظ أمن المبنى سواء شركة أو مؤسسة أو منزل، ولكنه نصح بعدم تركيب كاميرات مراقبة داخل غرف النوم.

كل شيء معرض للاختراق

تعد كاميرات المراقبة المنزلية أحد أبرز الطرق شيوعًا التي يلجأ إليها الناس من أجل حمايتهم، خاصة في حال وجود أبناء داخل المنزل، ورغم أهميتها إلا أن مثلها مثل باقي أدوات التكنولوجيا قابلة للاختراق، حسب ما صرح الدويغري عبر الإخبارية، وقال: “لا يوجد شيء متصل بالإنترنت غير قابل للاختراق”.

وتابع موضحًا أن الشركات العالمية نفسها تتعرض للاختراق رغم الإمكانيات وأدوات وأنظمة الحماية التي تمتلكها، لذا فمن المحتمل حدوث أي شيء، ومن هنا نصح كل من يرغب في تركيب كاميرات الحماية المنزلية أن يكتفي بتركيبها خارج المنزل، وفي حال رغبت الأسرة في وضعها بالداخل، يفضل عدم تركيبها داخل غرف النوم لسلامة أفراد العائلة.

وعلل تحذيره بعدم وضع كاميرات المراقبة في غرف النوم، نظرًا لأنه يتم تصنيع بعضها في شركات ربما لا تهتم بعنصر الأمان من الدرجة الأولى، وبالتالي تسهل على المتسلل عملية الاختراق، وابتزاز العائلة.

حلول لمكافحة اختراق الكاميرات المنزلية

أكد “الدويغري” أن أجهزة الهاتف المحمول ذاتها معرضة للاختراق، لذا نصح بضرورة عدم الاحتفاظ بأي بيانات أو معلومات حساسة قد تضر بصاحبها في حال تعرض للاختراق، أما عن حلول وأساليب تحمي صاحبها من الاختراق في حال لجأ لاستخدام كاميرات المراقبة لحماية المنزل، فقد نصح بالآتي:

الابتعاد عن وضع كاميرات المراقبة في غرف النوم.

شراء الكاميرات من أماكن موثوق بها، والتأكد من أنها توفر عنصر الحماية من الاختراق.

يفضل وضع كاميرات المراقبة خارج المنزل فقط، أو داخل المنزل في أماكن لا تضع صاحبها في موضع حرج.

في النهاية، رغم أن كاميرات المراقبة المنزلية المتصلة بالإنترنت فعالة في بعض الأمور مثل حماية المنزل ومراقبة الصغار، إلا أن احتمالية أن تتعرض للاختراق لا زالت قائمة.

“سيدتي”