قررت محكمة القاهرة الاقتصادية، تأجيل محاكمة مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق.

يأتي تأجيل النطق بالحكم على مرتضى منصور في 10 دعاوى سب وقذف مقامة من المحامي محمد عثمان المستشار القانوني للنادي الأهلي وكيلًا عن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، وممدوح عباس الرئيس الأسبق لمجلس إدارة نادي الزمالك، ودعوى هاني العتال نائب رئيس نادي الزمالك السابق، وعبد الناصر زيدان، وغيرهم بتهمة السب والقذف لجلسة 6 مارس للحكم .

وتقدم المستشار القانوني للنادي الأهلي، محمد عثمان، ببلاغ للنائب العام ضد المستشار مرتضى منصور، لاتهامه بسب وقذف الكابتن محمود الخطيب، ومجلس إدارة النادي الأهلي.

صدى البلد