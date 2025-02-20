جرائم وحوادث
بورتسودان.. شرطة المحلية وشرطة الطوارئ ومباحث المحلية وشرطة القسم الأوسط وجهاز المخابرات العامة وقوة الخلية الأمنية وشرطة المرور!
نفذت شرطة ولاية البحر الاحمر عبر القوة المشتركة حملة كبري لمكافحة الجريمة وإزالة الظواهر السالبة بالقطاع الأوسط بمحلية بورتسودان.
بقيادة رئيس القسم الأوسط بمدينة بورتسودان وإشراف مدير المحلية وعملت القوة المشتركة المكونة من شرطة المحلية وشرطة الطوارئ ومباحث المحلية وشرطة القسم الأوسط وجهاز المخابرات العامة وقوة الخلية الأمنية وشرطة المرور بفرض طوق أمني بدائرة إحتصاص القطاع الأوسط بمدينة بورتسودان
أسفرت الحملة عن ضبط عدد 83 دراجة نارية مخالفة للقانون وعدد 8 أشخاص مشتبه إرتكابهم جرائم النهب و إخضاعهم للتحري وإتخاذ الإجراءات القانونية في مواجهتهم.
من جانبه أكد اللواء شرطة/دفع الله طه أحمد مدير شرطة ولاية البحر الاحمر في تصريح للمكتب الصحفى للشرطة أن هذه الحملات ستستمر حتي القضاء علي كافة المهددات والمظاهر السالبة وشرطة الولاية سستعامل بحزم مع سائقي المركبات والدراجات النارية التي لا تحمل لوحات قانونية وغير المرخصة وستجفف بؤر ومنابع الجريمة للحفاظ علي السلامة العامة
مشيدا بجهود القوة المشتركة والخلية الأمنية التي حققت نجاحات مقدرة في القبض علي عدد من المجرمين و تقديمهم للعدالة .
المكتب الصحفي للشرطة