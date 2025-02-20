بورتسودان.. شرطة المحلية وشرطة الطوارئ ومباحث المحلية وشرطة القسم الأوسط وجهاز المخابرات العامة وقوة الخلية الأمنية وشرطة المرور!

أسفرت الحملة عن ضبط عدد 83 دراجة نارية مخالفة للقانون وعدد 8 أشخاص مشتبه إرتكابهم جرائم النهب و إخضاعهم للتحري وإتخاذ الإجراءات القانونية في مواجهتهم.

من جانبه أكد اللواء شرطة/دفع الله طه أحمد مدير شرطة ولاية البحر الاحمر في تصريح للمكتب الصحفى للشرطة أن هذه الحملات ستستمر حتي القضاء علي كافة المهددات والمظاهر السالبة وشرطة الولاية سستعامل بحزم مع سائقي المركبات والدراجات النارية التي لا تحمل لوحات قانونية وغير المرخصة وستجفف بؤر ومنابع الجريمة للحفاظ علي السلامة العامة

مشيدا بجهود القوة المشتركة والخلية الأمنية التي حققت نجاحات مقدرة في القبض علي عدد من المجرمين و تقديمهم للعدالة .

المكتب الصحفي للشرطة