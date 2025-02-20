مستقبل غزة بعيون عربية .. خطة واضحة لإعمار القطاع بدون تهجير

تتجلى الأبعاد المعقدة لقضية فلسطين في ضوء الأحداث الأخيرة التي شهدتها غزة، حيث تواصل دول عربية بارزة العمل على تحديد مسارات المستقبل، وخصوصاً دولة الإمارات العربية المتحدة التي أطلقت رسائل حازمة بشأن رفض تهجير الفلسطينيين.

يتناول هذه التقرير التحليلي التحركات العربية الجديدة، والتحديات التي تواجه عملية السلام في المنطقة.

الإمارات.. موقف ثابت ضد التهجير

استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، حيث شدد على أن “أي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه هي مرفوضة جملةً وتفصيلاً”. هذا التصريح يعكس موقف الإمارات الثابت في دعم حقوق الفلسطينيين، حيث أكد الشيخ محمد بن زايد على أهمية الربط بين عملية إعادة الإعمار ومسار السلام الشامل القائم على حل الدولتين.

في هذا السياق، أشار الباحث في مركز الأهرام للدراسات السياسية، عاطف سعداوي، خلال حديثه إلى برنامج التاسعة على سكاي نيوز عربية إلى أن كلمة الشيخ محمد بن زايد تعتبر بمثابة “إعلان عن موقف عربي موحد”، وأنها تعكس رغبة الدول العربية في عدم السماح لأي محاولات لتفكيك الوحدة العربية في مواجهة التهجير.

وأكد سعداوي أن “الموقف العربي يجب أن يكون صلباً، وعدم وجود اختلافات في وجهات النظر هو أمر ضروري لمواجهة المخططات الأميركية والإسرائيلية”.

القمة العربية المرتقبة

تسعى الدول العربية، إلى تشكيل موقف موحد بشأن القضية الفلسطينية من خلال قمة خماسية مقررة في الرياض. الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أكد خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز على أهمية دعم المجتمع الدولي لجهود إعادة الإعمار دون تهجير الفلسطينيين.

خطط إعادة الإعمار

أشار وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي إلى “وضع تصور شامل ومتعدد للمراحل للتعافي وإعادة الإعمار في غزة”، مما يعكس الرغبة في تقديم حلول واقعية تتجنب أي تحركات تؤدي إلى تهجير السكان.وتسعى مصر إلى الاستفادة من الدعم الدولي، خاصة من التكتل الأوروبي، لتنفيذ هذه الخطط.

إسرائيل وحماس.. تباين المواقف وتعقيدات المفاوضات

يواجه التحرك العربي تحديات كبيرة، خاصة مع إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن عدم تنازله عن شروطه الأمنية، والتي تشمل تفكيك البنية العسكرية لحركة حماس.

في المقابل، أكدت حماس على موقفها الرافض للخروج من غزة، مما يزيد من تعقيد المفاوضات ويضع مستقبل القطاع على المحك.

ويقول سعداوي في هذا الشأن ان الحكومة الإسرائيلية تبالغ في مطالبها، مما يعكس رغبتها في تحقيق مكاسب سياسية على حساب حقوق الفلسطينيين.

ويشير في نفس السياق إلى ضرورة أن تقدم جميع الأطراف تنازلات للوصول إلى حل واقعي، محذراً من أن التلكؤ في المفاوضات قد يؤدي إلى تفاقم الأوضاع في غزة.

أهمية الموقف العربي

إن نجاح التحركات العربية يعتمد على قدرتها على توحيد المواقف، حيث يعتبر سعداوي أن “الرهان على الإدارة الأميركية لتغيير مواقفها هو مضيعة للوقت”. ويشدد على أن المطلوب الآن هو “موقف عربي صلب غير قابل للتفاوض، والذي يجب أن يخرج من القمة العربية المرتقبة”.

تشكل الرسائل الإماراتية الرافضة للتهجير إطارًا لجهود عربية موسعة تسعى لتحقيق وحدة الصف في مواجهة التحديات. إن الالتزام العربي بحق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم ورفض التهجير يمثلان خطوات حاسمة نحو تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

ويظل الموقف العربي الموحد عاملاً أساسياً في مواجهة المخططات الأمريكية والإسرائيلية التي تهدد حقوق الفلسطينيين، مما يضع القادة العرب أمام تحدٍ كبير في سبيل تحقيق العدالة والسلام.

سكاي نيوز