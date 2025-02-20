الهلال السوداني والأهلي المصري.. نتيجة قرعة دوري أبطال إفريقيا 2025

سُحبت مساء الخميس 20 فبراير 2025، قرعة دور الـ 8 لبطولة دوري أبطال إفريقيا في العاصمة القطرية الدوحة، وأسفرت عن وقوع حامل اللقب الأهلي المصري في مواجهة الهلال السوداني، على أن يلتقي الفائز منهما إما بفريق الترجي الرياضي التونسي أو ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي.

وقال الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” إن مباراة إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم إما ستقام في الجزائر أو جنوب إفريقيا أو المغرب.

ووُضع أول بطل مغربي في تاريخ دوري أبطال إفريقيا، نادي الجيش الملكي، الذي تصدر المجموعة الثانية على حساب مواطنه الرجاء البيضاوي ،صنداونز الجنوب إفريقي، في مواجهة محتدمة مع نادي بيراميدز وصيف الدوري المصري وبطل كأس مصر الموسم الماضي، والذي يضم بين صفوفه الثنائي المغربي محمد الشيبي ووليد الكرتي.

وسيلعب الترجي الرياضي التونسي – حامل لقب الدوري والمتصدر الحالي للمسابقة – مباراة صعبة أمام ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي في مدينة بريتوريا بالذهاب.

أما مولودية الجزائر فعليه خوض مباراة محفوفة بالمخاطر أمام أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي الذي قدم مستوى مذهل خلال دور المجموعات بتصدر المجموعة الثالثة التي ضمت حامل اللقب والبطل القياسي للمسابقة “الأهلي المصري”، حيث تعادل ذهاباً مع الأهلي 0-0 وفاز إياباً 1-2.

قرعة ربع النهائي

الأهلي المصري ضد الهلال السوداني.

بيراميدز المصري ضد الجيش الملكي المغربي.

صندانز الجنوب إفريقي ضد الترجي التونسي.

مولودية الجزائر ضد أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي.

الشرق للأخبار