آيفون 16 إي.. هاتف جديد منخفض التكلفة وبمواصفات عالية

أطلقت شركة أبل، هاتف آيفون 16 إي (iPhone 16e) الجديد منخفض التكلفة وبمواصفات عالية.

وقالت الشركة إن الهاتف الجديد يتميز بالأداء السريع للمعالج الرقمي A18، وبطارية بسعة استثنائية، ونظام كاميرا 2 في 1 بدقة 48 ميغابكسل، ويدعم برامج الذكاء الاصطناعي التي تطورها أبل.

وتتألف الكاميرا من عدستين مدمجتين إحداهما مقربة (zoom 2x)، والهاتف يتمتع بميزة الاتصال الطارئ والرسائل عبر الأقمار الاصطناعية، في حالات الكوارث أو الحوادث أو الانقطاع عن الشبكة.

سيتوفر iPhone 16e بلونين غير لامعين، أسود وأبيض، وتصميمه متين ويتميز بمقاومة الرذاذ والماء والغبار بتصنيف IP68، وبطبقة سيراميك “Ceramic Shield” أمامية بتركيبة متقدمة أقوى من أي زجاج هاتف ذكي، وأقوى زجاج خلفي في هاتف ذكي.

الشاشة نوع Super Retina XDR مقاس 6.1 بوصة بتقنية OLED، والشحن يمكن أن يكون لا سلكي وUSB-C.

يعمل iPhone 16e بشريحة A18 من الجيل الأحدث من أبل، وهي وحدة معالجة مركزية سداسية النواة أسرع بنسبة تصل إلى 80 في المئة من شريحة A13 Bionic على iPhone 11.

وسيكون الهاتف الجديد بسعات تخزين 128 غيغابايت و256 غيغابايت و512 غيغابايت، بدءا من 599 دولارا أميركيا.

وقالت أبل إن هاتف آيفون 16 إي سيكون متاحا للطلب المسبق في 59 دولة، بما في ذلك الولايات المتحدة والصين والهند بداية من 21 فبراير، على أن تبدأ الشحنات العالمية الأخرى في 28 من الشهر ذاته.

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