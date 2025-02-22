محمود ميسرة السراج: المرة دي حبيبنا المخرج الكبير رؤوف عبد العزيز قال ياخدها من قصيرها وجابني في دور الشيطان شخصيا

قال الممثل السوداني محمود ميسرة السراج:

في السودان ما حصل عملت دور شخص طبيعي.. دايما يدوني ادوار المجانين او المدمنين او الناس العندهم مشاكل نفسية مستعصية..

في مصر لاحظت انه بيتم اختياري فقط لادوار الشر بداية بالشر البسيط انتهاءا بالقتلة المتسلسلين.. المرة دي حبيبنا المخرج الكبير رؤوف عبد العزيز قال ياخدها من قصيرها وجابني في دور الشيطان شخصيا..

ننتظر متابعتكم في رمضان اصدقائي الجميلين في مسلسل اهل الخطايا.

رصد وتحرير – “النيلين”