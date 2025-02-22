بدأت المديريات التعليمية في مصر الإعلان عن مواعيد المدارس في رمضان 2025، بما يشمل مواعيد حضور وانصراف الطلاب والمعلمين.

وتأتي هذه التعديلات تنفيذًا لتوجيهات محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الذي أكد ضرورة تنظيم الدراسة بما يتناسب مع طبيعة الشهر الكريم.

حقيقة إلغاء الغياب في رمضان 2025

وأكد وزير التربية والتعليم استمرار متابعة الغياب الإلكتروني خلال رمضان، مع رصد نسب الحضور والغياب بانتظام، بحسب وسائل إعلام محلية.

وأشار إلى أن ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول إلغاء الحضور أو رفع الغياب خلال الشهر الكريم غير صحيح، مؤكدا أن العملية التعليمية ستسير بصورة طبيعية.

مواعيد المدارس في رمضان 2025 بمصر

وأعلنت المديريات التعليمية في مصر عن تعديلات طفيفة في مواعيد اليوم الدراسي لتوفير بيئة مريحة خلال فترة الصيام، وتشمل التعديلات:

المدارس ذات الفترة الواحدة

اليوم الدراسي يبدأ من الساعة 8:00 صباحًا إلى 1:30 ظهرًا (بدلاً من 7:30 صباحًا إلى 2:00 ظهرًا).

المدارس ذات الفترتين

الفترة الصباحية: من 7:15 صباحًا حتى 11:40 صباحًا.

الفترة المسائية: من 11:45 صباحًا حتى 4:00 عصرًا.

جدول الحصص لطلاب المرحلة الثانوية في رمضان 2025

تم تعديل جدول الحصص لطلاب المرحلة الثانوية خلال رمضان كما يلي:

الطابور الصباحي: 10 دقائق (من 7:15 إلى 7:25 صباحًا).

مدة الحصة الواحدة: 35 دقيقة.

الحصة الأولى: 7:25 – 8:00 صباحًا.

الحصة الثانية: 8:00 – 8:35 صباحًا.

الحصة الثالثة: 8:35 – 9:10 صباحًا.

الحصة الرابعة: 9:10 – 9:45 صباحًا.

الاستراحة: 10 دقائق (من 9:45 إلى 9:55 صباحًا).

الحصة الخامسة: 9:55 – 10:30 صباحًا.

الحصة السادسة: 10:30 – 11:05 صباحًا.

الحصة السابعة: 11:05 – 11:40 صباحًا.

العين الاخبارية