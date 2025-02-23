تغريم سائق 20 ألف درهم ووقف رخصته بسبب حادث دهس

قضت محكمة المرور في دبي بغرامة 20 ألف درهم ووقف رخصة سائق لمدة ثلاثة أشهر بعد إدانته بتهمة المساس خطأ بجسم الغير.

أفادت تفاصيل الدعوى بأن المتهم آسيوي يبلغ من العمر 41 عاماً كان يقود سيارته تحت تأثير المشروبات الكحولية، ونظراً لعدم اتخاذه الحيطة والحذر اللازمين أثناء القيادة انحرف بشكل مفاجئ إلى جهة اليسار، ما أدى إلى دهسه شخصاً كان يقف على جانب الطريق وتسبب في إصابته بأذى جسماني. وأشارت المحكمة في حيثيات حكمها إلى أن الدليل استقام على صحة التهمة المسندة إلى المتهم، وفق تقرير المختبر الجنائي المرفق بالدليل الفني «جهاز النفخ» وما ثبت من سائر الأوراق والأدلة التي ساقتها النيابة العامة، وكذلك من المعاينات الثابتة بتقرير حوادث الطرق والرسم التخطيطي للحادث، فضلاً عن اعترافه بتحقيقات النيابة العامة.

صحيفة الامارات اليوم