عالمية

محمد بن راشد يهنئ المملكة العربية السعودية قيادة وشعباً بيوم التأسيس

2025/02/23
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قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، «نهنئ المملكة العربية السعودية قيادة وشعباً بيوم التأسيس.. 300 عام من العراقة والجذور والتاريخ والمجيد..»

وأضاف سموه في تغريدة على منصة «إكس»: «اليوم بقيادة أخي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين تمضي المملكة نحو تاريخ جديد من التنمية والمجد والازدهار.. أدام الله الأخوة والمحبة والترابط بين الشعبين الشقيقين».

صحيفة الإمارات اليوم

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