أحمد موسى يدعو المصريين لزيارة طابا

قال الإعلامى أحمد موسي، إن إسرائيل كانت تعرف تماما أن أرض طابا مصرية ولكنها رفضت تسليمها وطلبت من مصر أثبات أن طابا مصرية.

وأوضح أحمد موسى خلال برنامج “على مسئوليتى”، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، أن المجرم شارون حينها كان وزيرا لدفاع دولة الاحتلال وقام بإخفاء العلامة 91 من أرض طابا.

وتابع أحمد موسى قائلا:” حدود مصر رسمت عام 1906 وكان من ضمنها العلامة 91، التى حاول العدو اخفائها”.

وأوضح أحمد موسى، أنه خلال المفاوضات مع إسرائيل لاسترداد طابا كان يوجد لواء مصرى يدعى محسن حمدى أحد رجال جيش مصر العظيم ومعه 4 أبطال من قوات الصاعقة، صعد على جبل عال وبحثوا عن العلامة 91 حتى وجدوا أن الاحتلال قد اخفاها أسفل الجبل.

صدى البلد