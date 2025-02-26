الرشايدة على الخط- استعادة مبارك مبروك سليم

ينشط المهندس سعد عبدالله سلمي في العمل العام منذ فترة مشاركا في مبادرات الكرامة وأصبح من اعلام قبيلة الرشايدة في هذا المجال ـ

اليوم يسعى المهندس سعد مع آخرين في مبادرة لإعادة ابن القبيلة الدكتور مبارك مبروك سليم للصف الوطنى من غربة مليشيا الدعم السريع التى لا تشبهه ولا تشبه قبيلته

فى المساحة التالية نلتقي المهندس سعد للحديث عن أدوار الرشايدة وعن مبادرة إعادة الدكتور مبارك مبروك سليم

حوار بكري إلمدنى

*بداية من هو المهندس سعد؟*

الاسم سعد عبدالله سلمي عبدالله

التواجد والسكن :عطبرة- المراحل التعليمة :بكالوريس الهندسة الميكانيكية جامعة السودان – ماجستير التخطيط الاستراتيجي جامعة أمدرمان الإسلامية /قيد دراسة الدكتوراة/ عضو الحوار الوطني لجنة الحريات والحقوق الأساسية/عضو الإتحاد السوداني للرماية

*حدثنا عن الرشايدة وهياكلها وقياداتها؟*

الرشايدة قبيلة معروفة مترابطة لها قيادة أهلية يقودها الناظر أحمد حميد بركي وقيادة سياسية ظل الدكتور مبروك على رأسها ويعتبر هذان الشخصان من اكبر رموز المجتمع الرشيدي لذا نسعى اليوم في مبادرة إعادة الدكتور مبارك مبروك لموقعه الطبيعي

*ما هو موقف الرشايدة من من معركة الكرامة؟*

منذ اليوم الأول لحرب الكرامة وقفت القبيلة موقفا راسخا بدعم مادي ومعنوي للقوات المسلحة جاءت من القناعة الوطنية الراسخة بدور القوات المسلحة في الذود عن الأرض والعرض وتسابق أبناء الرشايدة بالدعم لفرق قواتنا المسلحة والخطوط الأمامية واستنفارا وإسنادا مندرجين خلف القوات المسلحة والمقاومة الشعبية

*لماذا الاهتمام بملف الدكتور مبارك مبروك سليم ؟*

طبعا الدكتور مبروك مبارك اندرج في العمل السياسي منذ مده طويلة ويعتبر الملهم الأول لقبيلة الرشايدة فمن جانب إنجازاته داخل القبيلة كان النواة الأولى لإنخراط القبيلة في السلك الوظيفي والنقابي وسلك القوات النظامية والمفوضيات التي تعني بأمر الرحل والمنظمات اماً في الجانب الوطني كان الدكتور عراب اتفاقية الشرق عام ٢٠٠٦التي كانت من انجح الاتفاقيات كذلك احد مبرمجي صندوق إعمار الشرق الذي له دور كبير في البنية التحتية في شرق السودان

كذلك عندما تعثر تمويل سد مروري كان مبروك احد الركائز التي ساهمت في جلب تمويل غير مشروط وانجازاته كثيرة

*ما هي الأسباب التى دعت مبروك للتمرد؟*

هنالك أسباب أكيد جعلت مبروك يتخذ هذه الخطوات في تقديرنا يمكن ان نتجاوز هذه المسببات بايجاد حلول وكذلك هناك بعض الجهات المستفيدة من وضع الشروخ بين مبروك كممثل للإدارة السياسية الرشايدة والقيادة العليا للوطن ولا توجد افكار عدائية أو سلطوية في اعتقادي فالدكتور مبروك ظل يوصي بموسسة الجيش خيرا وارفد لها خيرة الشباب في عام ٢٠٠٦

*الى اين وصلت مبادرتكم؟*

مبادرتنا تسير بخطوات ممتازة لتوضيح وجهات النظر وتقريب الأفكار مستصحبين جهود الشباب المثقف الواعي بأمنه القومي وكذلك نستصحب مبادرات رجالات الإدارات الأهلية عامه ورجال الأعمال وكل من يحدب على مصلحة الوطن

*والهدف من المبادرة؟*

إننا ناكد ان وقوفنا مع القوات المسلحة موقف ثابت وداعم مؤكد للقياده العامه للقوات المسلحة وكلنا ثقة ان القوات المسلحة حريصه على تماسك مكوناتنا وتوحيدها وجاءت المبادرة ايمانا منا بدورنا الوطني وواجبنا الأخلاقي تجاة القوات المسلحة وتكملة دعمنا الأهلي بدعم سياسي كبير للقوات المسلحة عبر تفتيت المليشيا داخليا وخارجيا

*ما الذي تريدون اضافته؟*

ان كل الدعم الأهلي من مكوننا نريد إكمال حلقه الدعم باستصحاب الدعم السياسي وتوحيد الصف الوطني بعودة دكتور مبروك الي موقفه الريادي وقيادة دعم الرشايدة والشرق سياسيا لدعم القوات المسلحة في حرب الكرامة