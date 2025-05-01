السعودية.. دراسة لتحجيم سرقة شاحنات البضائع

كشف البرنامج الوطني لتطوير الصناعة والخدمات اللوجستيَّة «ندلب»، عن اعتزامه إعداد دراسة حول ظاهرة سرقة شاحنات نقل البضائع بالمملكة، وتأثيرها على سلاسل الإمداد، مقترحًا في هذا الصدد 5 حلول وقائيَّة، من أبرزها تثبيت أجهزة تتبُّع على الشاحنات؛ لمراقبة موقعها في الوقت الفعلي، وتحسين الأمن في مراكز التوزيع والمستودعات.وأكد في تعميم لاتحاد الغرف السعوديَّة، أنَّ الدراسة تستهدف تحديد أنواع البضائع التي تتعرَّض لحالات سرقة، وقيمتها الماليَّة، وأماكن وقوع السرقات، وكذلك معرفة التقنيات والإجراءات الاحترازيَّة التي تتخذها الشركات نحو هذه الظاهرة.

ودعا البرنامج أصحاب المصلحة المعنيين للمشاركة بالدراسة عبر تعبئة الاستبيان، مؤكِّدًا، التعامل مع كافة البيانات المسجلة بسريَّة تامَّة.

وتتمثَّل انعكاسات سرقة شاحنات البضائع على الشركات والصناعات، في الخسائر الماليَّة الكبيرة، خاصَّةً إذا كانت البضائع المسروقة ذات قيمة عالية، بالإضافة إلى التأخير في تسليم البضائع؛ ممَّا قد يؤثر على سلسلة التوريد بأكملها، فضلًا عن زيادة التكاليف للشركات.

وأوضحت أنَّه لتقليل تأثير سرقة شاحنات البضائع، يمكن للشركات اتخاذ إجراءات مثل تثبيت أجهزة تتبُّع على الشاحنات؛ لمراقبة موقعها في الوقت الفعلي، وتحسين الأمن في مراكز التوزيع والمستودعات، وتدريب السائقين على كيفيَّة التعامل مع المواقف الأمنيَّة، وتفعيل نظام الإنذار في حالة السرقة، والتعاون مع السلطات لاستعادة البضائع المسروقة، والقبض على الجناة.

جريدة المدينة