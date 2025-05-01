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القبض على 4 صينيين بالعاصمة المقدسة لارتكابهم عمليات نصب واحتيال – صورة

2025/05/01

قبضت دوريات الأمن بالعاصمة المقدسة على 4 وافدين من الجنسية الصينية لارتكابهم عمليات نصب واحتيال بنشر إعلانات حملات حج وهمية ومضللة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بتوفير سكن ونقل للحجاج داخل المشاعر المقدسة، وأوقفوا واتخذت الإجراءات النظامية بحقهم، وأحيلوا إلى النيابة العامة.

وأهاب الأمن العام بالمواطنين والمقيمين إلى الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج، والإبلاغ عمن يخالف ذلك بالاتصال بالرقمين (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة.

جريدة الرياض

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