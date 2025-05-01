يا جماعة .. كلام “البرهان” خلوه ..

بإمكان “خالد سلك” أو “عرمان” دعوة جماهير الشعب السوداني للتظاهر واسقاط نظام “الجنرالات” .. وعليهم انتظار استجابة الجماهير .. أو بالاحرى العودة إلى السودان وقيادة الثورة واشعال “اللساتك” ..

الهاربون من مواجهة الجماهير لا يمكنهم قيادتها .. والخونة لا صوت لهم أمام الشرفاء والوطنيين.

المجد ليس للبندقية فقط ، وإنما لمن قدموا دماءهم وبذلوا ارواحهم في سبيل الدفاع عن الأرض والهوية ..

اذاً.. المجد ل(الكيزان) والثوار المقاتلين وقبلهم جميعاً المجد لبندقية الجيش السوداني ..

الخزي والعار لمن باعوا شرف السودانيات للجنجويد بثمن بخس لا يتجاوز أجرة غرفة بهوتيل في أديس ابابا أو كمبالا..

رشان اوشي