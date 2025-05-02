أكثر من مليون جنيه .. أزمة صالح جمعة لاعب الأهلي السابق وطليقته أمام محكمة الأسرة

ينتظر اللاعب صالح جمعة حكم محكمة الأسرة الذي يصدر في 18 مايو الجاري للفصل في فى الدعوى الخاصة بمستحقات نفقة العدة والمتعة الزوجية لطليقة لاعب كرة القدم والأهلى السابق بعد أن حددت المحكمة خلال جلساتها السابقة أن المبلغ المستحق بأكثر من مليون جنيه.

وأكد محامى طليقة صالح جمعة لاعب النادي الأهلي السابق أن اللاعب بات أمام خيارين، إما سداد المبلغ المقرر أو مواجهة عقوبة الحبس، وفقًا لما ستقرره المحكمة في جلستها القادمة.

وأوضح المحامي حصوله على حكم من قاضى الأمور الوقتية بمحكمة القاهرة الجديدة، بوضع اسم صالح جمعة على قائمة الممنوعين من السفر، نظرا لعدم سداده النفقة الخاصة بطليقته وتنفيذ الحكم الصادر ضده.

وقال المحامي إن محكمة الأسرة المنعقدة في التجمع الخامس، قضت في 12 يناير الماضي بحبس صالح جمعة لاعب النادي الأهلي السابق شهرًا، لعدم سداد مبلغ 420 ألف جنيه نفقة لطليقته.

وأوضح محامى طليقة صالح جمعة، أن اللاعب رفض سداد المبلغ أو تنفيذ حكم الحبس لمدة شهر، لذلك قرر إقامة دعوى مستعجلة أمام قاضى الأمور الوقتية بمحكمة القاهرة الجديدة، والذى أمر بعدها بأيام بمنع صالح جمعة من السفر.

صدى البلد