“رشوة” .. مدرب الصين السابق يخسر استئنافا ضد عقوبة سجن لمدة 20 عاما

ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن مدرب منتخب الصين لكرة القدم السابق لي تي خسر استئنافا ضد عقوبة سجن لمدة 20 عاما صدرت بحقه أواخر العام الماضي بتهمة تقديم وقبول رشى.

تولى لي، الذي كان من أشهر اللاعبين في بلاده واحترف بالدوري الإنجليزي الممتاز ومثل المنتخب الوطني في كأس العالم 2002، تدريب الصين في أواخر عام 2019 حتى استقالته بعدها بعامين.

وقالت محكمة إنه منذ 2015 حين كان مدربا مساعدا في نادي هيبي تشاينا فورشن وحتى عام 2021 حين استقال من تدريب منتخب الصين، قدم لي وتلقى رشى بلغ مجموعها 120 مليون يوان (16.51 مليون دولار).

وأضافت المحكمة أنه في مقابل الرشى، كان لي يختار لاعبين بعينهم للمنتخب الوطني وكذلك مساعدة أندية على الفوز ببطولات والتعاقد مع لاعبين.

وكان المدرب (47 عاما) أقر بالذنب وحُكم عليه بالسجن في 13 ديسمبر كانون الأول وأيدت المحكمة العليا في مقاطعة هوبي الحكم الأربعاء.

جريدة الرياض