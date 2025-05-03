جرائم وحوادث
الداخلية المصرية: كشف ملابسات سرقة هاتف محمول من شخص يحمل جنسية إحدى الدول بالقاهرة
تمكنت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية المصرية، من كشف ملابسات واقعة سرقة هاتف محمول من أحد الأشخاص “يحمل جنسية إحدى الدول” بالقاهرة، ونجحت في ضبط مرتكبي الواقعة.
وكان قسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة، قد تلقى بلاغًا من أحد الأشخاص “يحمل جنسية إحدى الدول”، مقيم بدائرة القسم، مصابًا بجروح بالجسم، بأنه حال سيره بالمنطقة محل سكنه، فوجئ بقيام 3 أشخاص بافتعال مشاجرة معه وسرقة هاتفه المحمول، ولدى محاولته الهرب منهم، تعثرت قدمه وسقط على قطع زجاجية، مما أدى لحدوث إصابته.
وبالفحص وإجراء التحريات، تم تحديد وضبط مرتكبي الواقعة (3 أشخاص “يحملون جنسية احدى الدول”)، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه، وتصرفهم فى الهاتف المحمول المستولى عليه لدى (أحد أصدقائهم “يحمل جنسية ذات الدولة”.
وكالة أنباء الشرق الأوسط