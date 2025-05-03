الداخلية المصرية: كشف ملابسات سرقة هاتف محمول من شخص يحمل جنسية إحدى الدول بالقاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية المصرية، من كشف ملابسات واقعة سرقة هاتف محمول من أحد الأشخاص “يحمل جنسية إحدى الدول” بالقاهرة، ونجحت في ضبط مرتكبي الواقعة.

وكان قسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة، قد تلقى بلاغًا من أحد الأشخاص “يحمل جنسية إحدى الدول”، مقيم بدائرة القسم، مصابًا بجروح بالجسم، بأنه حال سيره بالمنطقة محل سكنه، فوجئ بقيام 3 أشخاص بافتعال مشاجرة معه وسرقة هاتفه المحمول، ولدى محاولته الهرب منهم، تعثرت قدمه وسقط على قطع زجاجية، مما أدى لحدوث إصابته.