السجن لمتعاون مشترك في عدد من قروبات المليشيا المتمردة منها الإعلام الحربي ويأجوج ومأجوج

اصدرت محكمة مكافحة الإرهاب والجرائم الموجهة ضد الدولة برئاسة القاضي /محمد سرالختم اليوم حكما بالسجن اثنتي عشرة سنة على المتهم م / آ /أ. وكانت المحكمة قد وجهت له اتهاما بموجب المواد(26/50/51 ) من القانون الجنائي لسنة 1991 والمادة (24) معلوماتية.

وتشير وقائع البلاغ إلى أن المتهم تم القبض عليه بواسطة الخلية الأمنية المشتركة ببورتسودان وتمت إحالته للجنة الوطنية للتحقيق في جرائم وانتهاكات القانون الوطني والقانون الدولي والإنساني.

وكان المتهم قادماً من ولاية الخرطوم وبعد تفتيش هاتفه وجدت عدد من الرسائل تؤيد وتمجد المليشا المتمردة منها رسالة دعوة للمليشيا وتمنيه دخولها مدينة بورتسودان، ورسالة أخرى يقول نصها (طيران الجيش يقتل المواطنين في شمال وشرق دارفور- حسبي الله ونعم الوكيل عليهم).

كما أنه مشترك في عدد من قروبات المليشيا المتمردة منها الإعلام الحربي، يأجوج ومأجوج، والإعلام الالكتروني المساند للدعم السريع التي تدعم خط التمرد وقد سجل اعترافا قضائيا بذلك.