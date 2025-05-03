“منهم لله اللي استحلوا شقايا” .. مروة عبدالمنعم تستغيث بعد تعرضها للنصب

كشفت الفنانة مروة عبدالمنعم عن تعرضها للنصب، معبرة عن حزنها وغضبها من الأشخاص الذين خدعوها واستغلوا ثقتها.

وكتبت مروة عبر حسابها الرسمي على «فيسبوك»: «حسبي الله في كل واحد عمل شركة وعمل نفسه مهندس، وهو لا شاف الكلية ولا دخلها أصلًا».

وأضافت: «حسبي الله في كل واحد قبل على نفسه فلوس واحدة ست على أساس إنها لوحدها ومالهاش حد وماشتغلش بيها.. وقال يلا أغرف.. فنانة بقى ومعاها فلوس أكيد بجد ما فيش ضمير نهائي».

واختتمت: «منهم لله اللي استحلوا لنفسهم ياخدوا شقايا.. وسابولي كل حاجة بايظة، وعمالة أصلح وراهم».

المصري اليوم