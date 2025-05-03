“التحريض على الفسق”.. «تيك توك» يورّط صانعة محتوى في اتهامات بالتعدي على آداب الأسرة المصرية

داخل شقة صغيرة بدائرة قسم شرطة ثاني أكتوبر في محافظة الجيزة، كانت صانعة المحتوى الشهيرة بـ«رورو البلد» تبث مقاطع فيديو حصدت آلاف المشاهدات عبر تطبيق تيك توك الأمر الذي تسببت في «فقد حريتها».

في تحرك أمني جاء تنفيذًا لقرار من النيابة العامة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط صانعة المحتوى، بعد توجيه اتهامات لها بنشر محتوى مخالف للآداب العامة، والتحريض على الفسق من خلال ما تقدمه عبر منصاتها الرقمية.

وكشفت الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية عن أنه خلال عملية الضبط، تم العثور بحوزة المتهمة على 3 هواتف محمولة، وبفحصها فنيًا تبين أنها تحتوي بالفعل على المقاطع المصورة التي تم الإبلاغ عنها، والتي وُصفت بأنها «منافية للآداب العامة».

التحقيقات لا تزال جارية، فيما أكد بيان الداخلية أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، تمهيدًا لعرضها على جهات التحقيق المختصة.

المصري اليوم