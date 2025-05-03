بابكر يحيى يكتب: تفويض أم اعاقة: تحديات رئيس الوزراء

*أكبر مشكله ستواجه رئيس الوزراء الجديد السفير دفع الله الحاج هي تدخل العساكر في العمل التنفيذي ومهام الوزراء وحريتهم في العمل ..

فكرة أن يتم تقسيم الوزارات بين جنرالات الجيش تحت مسوغ الإشراف أو تحت أي مسوغات أخرى جعل الحكومة طيلة الفترة الفائتة وكأنها جزر معزولة يعمل كل منهم بمفرده ؛ (فما لكباشي لكباشي وما لابراهيم جابر لابراهيم جابر وما للغالي للغالي وما لعلاء لعلاء) – وهذا ماجعل الحكومة غير منسجمة وتصور أي وزير يختلف عن تصور الآخر على الرغم من أن وضع الحرب كان ينبغي أن يفرض عليهم أن يعملوا كحكومة حرب متناسقة ومحددة الأهداف والبرامج ..

يحتاج السفير دفع الله الحاج إلى تفويض شامل في مهامه على أن يتفرغ هؤلاء العساكر للإشراف على محاور القتال المختلفة وأقترح أن يذهب الفريق الكباشي للإشراف على العمليات في غرب كردفان وابراهيم جابر لإسناد الفاشر والفريق الغالي للتنسيق بينهم بعيدا عن إعاقة عمل الوزراء ؛ فإن فعلوا هذا يستطيع دفع الله الحاج أن يقدم أفضل ما لديه من خبرات نثق في أنها ستساهم في اعادة الإعمار وإسناد الجيش سياسيا واقتصاديا وخارجياً في معركته فضلاً عن ترتيب أوضاع المواطنين العائدين من النزوح .. وإن لم يحدث هذا التفويض فالأولى لدفع الله الحاج أن يقدم استقالته من الآن (فبرمة الكتيره ما بتفور) ..*

بابكر يحيى