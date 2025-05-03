قادة الميليشيا وكبار أوليائها ومستشاريها ومنظّريها مؤمّنين لأبنائهم أعلى مستويات التعليم

وفي الوقت الذي منعت فيه الميليشيا قيام امتحانات الشهادة الثانويّة في المناطق والدول الواقعة تحت سيطرتها؛

وفي الوقت اللي اجتهد فيه أولياها من المدنيّين في شيطنة قيام الامتحانات بحجّة “ما صاح نظلم البعض من الطلبة، أحسن نظلم الكل”؛

في هذا الوقت؛

فقادة الميليشيا وكبار أوليائها ومستشاريها ومنظّريها مؤمّنين لأبنائهم أعلى مستويات التعليم في أجعص المدارس في أرقى الدول؛

أتحدّي واحد فيهم يقول ولده وللا بتّه منتظر الحرب تنتهي عشان يواصل قرايته!

الناس ديل الأخلاق انتهت بالنسبة ليهم لدرجة تحوّلها لمجرّد أداة للمناورة السياسيّة؛

ما لاقى معنى أقول الله يلعنهم، لأنّه ما قادر أتخيّل يبقوا ملعونين أكتر من كدا كيف؟!

الله بس يكفينا شرّهم.



عبد الله جعفر