الذكاء الاصطناعي يقتحم عالم التجارة الإلكترونية بتقنيات “التسوق الذكي”

في خطوة جديدة تؤكد تسارع دخول الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات، أعلنت شركتا “فيزا” و”ماستركارد” عن إطلاق خدمات مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في تجربة التسوق الإلكتروني.

فقد كشفت “فيزا”، عملاق المدفوعات العالمي، أمس الأربعاء عن مفهوم “التجارة الذكية”، الذي يتيح لوكلاء الذكاء الاصطناعي التسوق وإجراء عمليات الشراء نيابة عن المستهلكين، استنادًا إلى تفضيلاتهم المحددة مسبقًا. وقال جاك فوريستيل، كبير مسؤولي المنتجات والاستراتيجيات في الشركة، إن “كل مستهلك يضع حدوده، وفيزا تُساعد في إدارة الباقي”، مؤكدًا على دور الذكاء الاصطناعي في توفير تجارب تسوق أكثر خصوصية وأمانًا وراحة.

وتتعاون فيزا مع عدد من شركات التكنولوجيا الرائدة، بينها “مايكروسوفت”، و”أوبن إيه آي”، و”أنثروبيك”، و”آي بي إم”، و”سامسونج”، و”سترايب”، لتطوير هذه التقنية.

من جهتها، أعلنت “ماستركارد” عن خدمة جديدة تحمل اسم Agent Pay، تمكّن وكلاء الذكاء الاصطناعي من تقديم توصيات تسوق وتنفيذ عمليات الدفع ضمن المحادثات التفاعلية للمستخدمين. وتهدف الخدمة إلى دمج المدفوعات الرقمية بسلاسة داخل تجارب التسوق التوليدية، سواء للمستهلكين أو الشركات.

وكمثال على ذلك، أوضحت ماستركارد أنه بإمكان مستخدمة تخطط لحفل عيد ميلاد اختيار ملابس وإكسسوارات عبر وكيل ذكاء اصطناعي، يقوم بإتمام الشراء واقتراح أفضل طرق الدفع.

وتعمل “ماستركارد” بالتعاون مع “مايكروسوفت”، و”برينتري”، و”Checkout”، و”آي بي إم” لتوسيع نطاق ما يعرف بـ”التجارة الوكيلة” أو Agentic Commerce، وهي التجربة الجديدة التي تعتمد على قيام وكلاء رقميين بالشراء نيابة عن المستخدم.

ولم تقتصر هذه الموجة على فيزا وماستركارد؛ فقد أعلنت “باي بال” و”أمازون” و”OpenAI” و”جوجل” أيضًا عن مبادرات مشابهة تعتمد على وكلاء الذكاء الاصطناعي للمساعدة في عمليات التسوق الإلكتروني، في مؤشر واضح على تحول كبير في مستقبل التجارة الإلكترونية، نحو تجارب أكثر تخصيصًا وأقل تدخلًا يدويًا من المستخدم.

بوابة الأهرام