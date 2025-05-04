إنقاذ امرأتين بعد أسبوع من خوض تحدٍ للتجديف عبر المحيط الهادي

تم إنقاذ امرأتين من المملكة المتحدة، كانتا تهدفان تكونا أول فريق يجدف عبر المحيط الهادئ دون مساعدة، في الأسبوع الأول من انطلاقهما، عقب تحطم الدفة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البريطانية “بي أيه ميديا” الجمعة.

وبدأت رحلة ميريام بين /25 عاما/، التي تنحدر من يوركشاير وجيس رو /28 عاما/ التي تنحدر من هامبشير، التي يبلغ طولها 8000 كيلومتر من بيرو إلى أستراليا في الثامن من أبريل، لكن خطتهما فشلت بعدما اضطرتا للعودة إلى الشاطئ بسبب تحطم الدفة.

وقطعت المرأتان 350 كيلومترا في نحو سبعة أيام قبل أن تكتشفا مشكلات في الدفة، واضطرتا إلى البقاء منساقتين مع التيار، باستخدام مرساة عائمة لتثبيت القارب حتى يتم إنقاذهما.

وأنقذ الثنائي أليك هيوز، صديقهما ومترجمهما في بيرو. واستغرق أسبوعا للوصول إليهما قبل أن يقطر قاربهما البالغ طوله تسعة أمتار ويطلق عليه اسم “فيلوسيتي” إلى نقطة بداية الرحلة في لا بونتا في ليما عاصمة بيرو، الأمر الذي استغرق ثمانية أيام.

بوابة الأهرام