سجن بفرنسا يطلق عن طريق الخطأ سراح نزيل مدان بسبب تشابه الأسماء

أفادت وسائل إعلام فرنسية بأن سجنا في فرنسا أفرج عن أحد النزلاء بالخطأ لتطابق اسمه مع نزيل آخر باستثناء حرف واحد. وذلك يوم الجمعة.

وبدلا من الإفراج عن سجين كان من المقرر إطلاق سراحه من السجن وكان في انتظار ترحيله إلى بلده ليبقى تحت الإقامة الجبرية، أطلق حراس السجن في مدينة بوردو بغرب فرنسا سراح رجل محكوم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات بتهمة سرقة أدت إلى الوفاة، حسبما أفادت إذاعة (أر إم سي) وقناة “بي اف ام تي في” الإخبارية الفرنسية نقلا عن مصادر قضائية.

وعندما تم اكتشاف الخطأ ، كان الرجل، الذي تم إطلاق سراحه عن طريق خطأ، قد غادر بالفعل منذ فترة طويلة، وجاري البحث عنه حاليا.

جريدة الرياض