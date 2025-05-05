تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط 5 عناصر جنائية؛ لقيامهم بسرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بالقاهرة.

وتلقى قسم شرطة مصر القديمة بمديرية أمن القاهرة بلاغا من شخص يحمل جنسية أجنبية بقيام مجهولين اثنين يستقلان دراجة نارية بسرقة هاتفه المحمول بأسلوب الخطف حال استقلاله سيارة بدائرة القسم.

وبالفحص وإجراء التحريات أمكن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة، وهما عاطلان لأحدهما معلومات جنائية وبحوزتهما الدراجة النارية المستخدمة في ارتكاب الواقعة “بدون لوحات معدنية”.

وأقر المتهمان بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص في سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب “الخطف”، وتم بإرشادهما ضبط المسروقات لدى عميلهما “سيء النية” وهو عاطل له معلومات جنائية وبحوزته عدد من الهواتف المحمولة من متحصلات وقائع سرقة من بينها الهاتف المحمول المبلغ بسرقته وبمواجهته أقر بأن تلك الهواتف متحصل عليها من المذكورين ومتهمين آخرين (عاطلان) تم ضبطهما وبحوزتهما (دراجة نارية “بدون لوحات معدنية”) وبمواجهتهما اعترفا بسرقتهما للهواتف المضبوطة باستخدام تلك الدراجة النارية، وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموهم بالسرقة.

بوابة روز اليوسف