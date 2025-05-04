جرائم وحوادث

تصاعد أعمدة الدخان من قاعدة عثمان دقنة الجوية عقب استهدافها بمسيرة تابعة للدعم السريع – فيديو

2025/05/04
تصاعد أعمدة الدخان من قاعدة عثمان دقنة الجوية عقب استهدافها بمسيرة تابعة للدعم السريع.
وقال الناطق الرسمي باسم الجيش السوداني نبيل عبد الله:
– استهدف العدو قاعدة عثمان دقنة الجوية ومستودع للبضائع وبعض المنشآت المدنية في بورتسودان
– تمكنت المضادات الأرضية إسقاط عدد من المسيرات المذكورة تسبب في أحداث أضرار محدودة
– تمثلت الأضرار في إصابة مخزن للذخائر بقاعدة عثمان دقنة الجوية
– أحدثت انفجارات متفرقة و لا إصابات بين الأفراد
الجزيرة – السودان

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