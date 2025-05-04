تصاعد أعمدة الدخان من قاعدة عثمان دقنة الجوية عقب استهدافها بمسيرة تابعة للدعم السريع – فيديو

– استهدف العدو قاعدة عثمان دقنة الجوية ومستودع للبضائع وبعض المنشآت المدنية في بورتسودان

– تمكنت المضادات الأرضية إسقاط عدد من المسيرات المذكورة تسبب في أحداث أضرار محدودة