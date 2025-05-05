القبض على شخصين يديران مصنعا لتصنيع محلول عدسات بالقاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخصين بالقاهرة لقيامهما بإدارة مصنع لتصنيع محلول عدسات بدون ترخيص.

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام شخصين بإستئجار شقة كائنة بدائرة قسم شرطة دار السلام وإستغلالها فى إدارة منشأة لتصنيع وتغليف منتج محلول خاص بالعدسات اللاصقة واستخدام علامة تجارية “بدون ترخيص” أو الحصول على الاشتراطات اللازمة من الجهات المعنية.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وضبطهما ، وبحوزتهما (8500 عبوة مجهزة لتعبئة محلول العدسات – 4000 عبوة من محلول حفظ العدسات اللاصقة – 3000 حافظة للعدسات اللاصقة – 1000ملقاط عدسات بلاستيكى – كمية من خامات التصنيع).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الغش التجارى والصناعى.

صدى البلد