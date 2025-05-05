السعودية.. 300 ريال غرامة «المسافة الآمنة»

أكَّدت الإدارة العامة للمرور، أنَّ عدم ترك مسافة آمنة بين المركبات في أثناء القيادة، يُعدُّ مخالفة مروريَّة، تتراوح بين 150 و300 ريال. وشدَّدت على أهميَّة الالتزام بترك مسافة كافية لتفادي المفاجآت، والحوادث على الطريق؛ حفاظًا على سلامة الجميع.

وفي مجال السلامة المروريَّة، انخفض معدل وفيات الحوادث المروريَّة لكل 100 ألف نسمة من 17.6% في عام 2018 إلى 12.3% في عام 2024، كما سجَّل مؤشر الثقة في الخدمات الأمنيَّة في المملكة مستوى مرتفعًا بلغ 99.85%؛ وفق تقرير الرُّؤية الأخير.

جريدة المدينة