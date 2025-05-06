أخصائي أرصاد يوضح أكثر المناطق في قطر تأثراً بالغبار المتوقع وموعده

توقع صقر السويدي، أخصائي الأرصاد الجوية أن تتأثر البلاد برياح شمالية غربية نشطة إلى قوية السرعة، تتسبب في تدني الرؤية الأفقية ببعض المناطق اعتباراً من يوم الثلاثاء.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “حياتنا” على تلفزيون قطر مساء اليوم الأحد إنه لا توجد تحذيرات بشأن حالة الطقس اليوم وغداً لكن من يوم الثلاثاء من المتوقع أن تتأثر البلاد برياح شمالية غربية نشطة إلى قوية السرعة تتسبب في رفع الغبار وتدني مدى الرؤية الأفقية على بعض المناطق، ناصحاً بعدم التعرض المباشر للغبار والأتربة وضرورة متابعة آخر مستجدات الطقس من مصادرها الرسمية.

وبشأن المناطق الأكثر تأثراً بالحالة الجوية المتوقعة بداية من الثلاثاء، قال صقر السويدي إنه بحسب آخر التحديثات من المتوقع أن يكون الغبار محلياً وعملية رفعه ناتجة عن تسارع الرياح وغالباً المناطق الأكثر تعرضاً للغبار ستكون المناطق والطرق الخارجية.

ورداً على سؤال بشأن إمكانية تأثر الملاحة الجوية أو البحرية بالطقس المتوقع، قال إنه من يوم الثلاثاء ستكون التحذيرات الجوية والبحرية مفعلة ولكن مدى تأثر الملاحة الجوية أو البحرية فهذا يرجع للخبراء والمختصين سواء في أنواع الطائرات، وكذلك الأمر بالنسبة للناقلات البحرية فنوعها يحدد مدى تأثر الحركة.

الشرق القطرية