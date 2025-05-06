المباحث الجنائية المركزية ولاية الخرطوم تسدد جملة بلاغات خاصة بسرقة مركبات وإسبيرات سيارات

تمكنت إدارة المباحث الجنائية المركزية ولاية الخرطوم عبر فريق ميداني مختص يتبع لفرعية امدرمان من ضبط زيوت ماكينات سيارات مسروقة بموجب ٱجراءات البلاغ بالرقم (158) تحت المادة 174ج/175/181 جنائي بالقسم الأوسط أم درمان والذي أفاد الشاكي فيه مندوب الشركة بان مليشيا الدعم السريع ومتعاونين معها تمكنوا من كسر مخازنهم بالخرطوم ونهبوا منها إسبيرات وزيوت سيارات بقيمة قدرها مبلغ 100 ترليون جنية سوداني.

وتفيد متابعات المكتب الصحفي للشرطة أنه علي ضوء ذلك تم تحويل اجراءت البلاغ لفرعية مباحث امدرمان بواسطة النيابة لتولي عملية التحري وبناءا علي تنسيق مشترك مع شعبة مكافحة سرقة السيارات بخصوص المركبات المنهوبة و

من خلال الرصد والمتابعة الميدانية تمكنت الفرعية من ضبط عدد 6 متهمين وضبط عدد 700 كرتونة زيوت سيارات تبلغ قيمتها حوالي 900مليار جنيه سوداني معدة للبيع في ولايات نهر النيل والخرطوم وعند إخضاعهم للتحقيق بواسطة التحري أفادوا بأنهم إشتروا البضائع من أشخاص مجهولين لازالت التحريات والجهود مستمرة لاكمال ملف البلاغ وإيداعه منصات العدالة.

المكتب الصحفي للشرطة