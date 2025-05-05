وزير الطاقة والنفط يقف ميدانياً على عمليات الإطفاء في المستودعات الاستراتيجية ببورتسودان ويصف العملية بالارهابية

جاء ذلك خلال وقوفه ميدانياً على عمليات الإطفاء بالموقع لاحتواء الحرائق التي اندلعت في مستودعات الجازولين ثم انتقلت الى المستودعات المجاورة التي تمتلئ بالوقود وتجري عمليات الإطفاء من قبل شرطة الدفاع المدني لاحتواء النيران التي استهدفت التدمير الكلى لأكبر المستودعات بالولاية التي تشتعل فيها النيران حتى صياغة هذا الخبر ويجري العمل على الحد من انتشارها لتجنب المنطقة كارثة محتملة.

وقال الوزير إن هذه العملية تضاف الى سجل المجرمين الأسود الذي يواصل استهداف المنشآت الخدمية والمدنية بالسودان والتي تلامس حياة المواطن السوداني مباشرةً مما يشير الى ان الهدف هو تعطيل الحياة بالبلاد ويعكس اصرار هذه المليشيات ومن عاونها على مواصلة استهداف المواطن السوداني في نفسه وعرضه وماله وحتى في الخدمات التي تقدمها له الدولة، ولكن الأيادي السودانية التي بنت قادرة على إعادة الإعمار مهما تجبر المجرمون.

سونا