المدير العام لقوات الشرطة يتفقد فندق مارينا بمدينة بورتسودان ومستودعات النفط عقب تعرضهما لعدوان غاشم

تفقد الفريق اول شرطة حقوقي/ خالد حسان محي الدين المدير العام لقوات الشرطة يرافقه اللواء شرطة/ دفع الله طه مدير شرطة ولاية البحر الاحمر تفقد فندق مارينا بمدينة بورتسودان بعد تعرضة فجر اليوم لعدوان صاروخي غاشم.

وتفيد متابعات المكتب الصحفي للشرطة أن الفريق اول حسان التقي مدير الفندق والعاملين وقف علي حجم الأضرار التي لحقت مرافق الفندق وإطمأن علي سلامة العاملين ونزلاء الفندق.

وعلي ذات السياق وقف الفريق اول حسان ومدير شرطة ولاية البحر الاحمر علي جهود قوات الدفاع المدني المتواصلة منذ الأمس في مكافحة وإحتواء الحرائق المشتعلة بمستودعات النفط بمدينة بورتسودان بسبب الهجوم الغادر الذي إستهدف مستودعات مخزون النفط الرئيسة بواسطة مسيرات معادية وإستمع الي تقرير مفصل عن سير مراحل مكافحة النيران وفعاليات الآليات والمواد المستخدمة والتدابير اللازمة لمحاصرة آلسنة اللهب والحيلولة دون تفاقم إمتداد النيران الي بقية المرافق بالمنطقة بجانب الإجراءات الوقائية لتجنب الآثار الناتجة عن الأبخرة علي البيئة والأنشطة السكانية بالأحياء المجاورة

وأشاد المدير العام لقوات الشرطة بدور منسوبي الدفاع المدني وقام بتحفيزهم وحثهم علي بذل قصاري جهدهم لإطفاء الحرائق وإنجاز المهمة.

المكتب الصحفي للشرطة