طوف امني مشترك بولاية الخرطوم يشن حملة كبري علي الظواهر السالبة بمنطقة الحتانة

قامت قوات أمنية مشتركة بولاية الخرطوم تضم شرطة العمليات ، المباحث المركزية الشرطة العسكرية ، جهاز المخابرات العامة ، الاستخبارات العسكرية بشن حملة نوعية كبري إستهدفت بها الدراجات النارية المخالفة لامر الطوارئ

وتفيد متابعات المكتب الصحفي للشرطة أن الحملة نجحت في ضبط عدد 18 دراجة نارية مخالفة لامر الطوارئ تم تحويلها إلى قسم شرطة الحتانة وقيد بلاغ بالرقم 413 تحت المادة 8 من أمر الطوارئ ووضعت المعروضات بالرقم 733 ومن ثم تم تسليم الدراجات النارية المضبوطة إلى الجهات المختصة .

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